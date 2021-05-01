В Барнауле Россельхознадзор проведет диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19

Россельхознадзор на официальном сайте объявил о запуске бесплатного исследования на коронавирусную инфекцию домашних животных россиян, переболевших COVID-19, для анализа данных о распространении коронавируса в популяции животных в России.

Фото: canva.com

Исследование предполагается для домашних животных, хозяева которых перенесли инфекцию.

«Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски», – сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Аналогичные исследования будут проводиться в Москве, Новосибирске, Туле, Липецке, Рязани и других крупных городах. С подробной информацией об условиях бесплатного тестирования можно ознакомиться на сайтах подведомственных Россельхознадзору учреждений