В Барнауле в пасхальную ночь продлится работа общественного транспорта

В связи с празднованием православного праздника Пасхи Христовой с 2 до 4 часов 2 мая 2021 года будет ходить электротранспорт для перевозки горожан к местам ночных богослужений, сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.
Будут задействованы четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Двигаться они будут по следующим направлениям:
1. Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137) в 2 часа 30 минут:
2. Собор Александро-Невский (ул. Антона Петрова, 221) в 2 часа 30 минут:
3. Храм Святого Дмитрия Ростовского (пр. Красноармейский, 4) в 2 часа 30 минут:
4. Свято-Никольская церковь (пр-т Ленина, 36) в 3 часа:
Освещение улиц и территорий, прилегающих к православным храмам, будет организовано МУП «Барнаулгорсвет».