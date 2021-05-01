Вячеслав Франк поздравляет барнаульцев с Праздником Весны и Труда

Уважаемые барнаульцы!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

За многолетнюю историю праздника главной и неизменной его ценностью всегда было уважение к труду, созиданию, солидарности и сплоченности трудовых коллективов.

Праздник труда отмечают во многих странах мира. В Барнауле в этот день слова благодарности звучат в адрес всех его жителей, которые изо дня в день работают на благо родного города, вносят существенный вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие краевой столицы.

Стремление к труду всегда являлось отличительной чертой жителей Барнаула. В истории города навсегда запечатлен трудовой героизм барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

Желаю вам успехов, сил и энергии для новых трудовых свершений! Пусть в эти майские дни вас окружают близкие люди! Крепкого здоровья и весеннего настроения вам и вашим близким!

Глава города В.Г. Франк





