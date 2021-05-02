Дорожную разметку начали наносить в Барнауле

На основных магистралях разметка будет наноситься в первую очередь, при этом будут учитываться погодные условия.

Так, до 9 мая 2021 года планируется выполнить работы на проспектах Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, а также на улицах Молодежной, Димитрова, Чкалова, Гоголя, Партизанской и Никитина в Барнауле.

В течение текущего дорожно-строительного сезона нанесут 97,5 тыс. кв. м. разметки, в том числе 17,4 тыс. кв. м. — из износостойких материалов, передаёт пресс-служба мэрии.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде участков дорог, на которых осуществляются работы по нанесению дорожной разметки, и соблюдать требования дорожных знаков.