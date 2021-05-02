Рассказываем о традициях и приметах Светлой Пасхи

В православии статус Пасхи, как главного праздника, отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». Подготовка к нему и празднование сочетает в себе множество обрядов и традиций. Пасху отмечают весело и щедро, так как этот день обозначает очищение от всего плохого и злого, избавление от обид и прощение грехов.

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Когда отмечают Пасху

Дата празднования Пасхи ежегодно меняется. В зависимости от лунного календаря для конкретного года, праздник приходится на период от 4 апреля до 8 мая. В 2021 году празднование Пасхи выпало на 2 мая. Все верующие соблюдают перед Пасхой сорокадневный пост. Некоторые продукты запрещены на все сорок дней. Нежелательны шумные гулянья. Зато во время праздника все запреты снимаются.

Подготовка к Пасхе

Подготовка к Пасхе происходит в течение Страстной недели и заканчивается в Великую субботу приготовлением праздничной пищи — куличей, творожных пасх и крашеных яиц. Пищу несут в церковь, где она освящается во время службы.

По традиции, в последнюю неделю перед праздником, в домах наводили полный порядок и украшали помещения вышитыми рушниками и образами. В четверг, который называется Чистым, по традиции, до восхода солнца надо искупаться. Считается, что в этот день уходят все беды, болезни и все плохое. Этот день является днём очищения.

В Страстную пятницу пекут куличи, готовят творожные пасхи и расписывают яйца. В субботу идут в церковь на всю ночь, где проводится служение, без перерыва на сон. Только самые выносливые могут выстоять такое долгое время. И, наконец, Светлое Воскресенье. В церкви освящают традиционные продукты и воду. И приветствуют традиционными словами: «Христос воскрес» и «Воистину воскрес».

Пасхальные традиции и обычаи

После окончания праздничного богослужения православные христиане обыкновенно «разговляются» — угощаются освящёнными крашеными яйцами и куличами при храме или у себя дома. Традиционно, первым продуктом, который надо было съесть, было яйцо.

На Пасху дети устраивали «покатушки» — у кого яйцо дальше укатится. Пасхальное крашеное яйцо в русской культуре означало новую жизнь, возрождение. Пасхальные яйца катали по земле, чтобы она была плодородной.

В дореволюционной России пасхальными яйцами «христовались» — разбивая по очерёдности разные концы, так же как люди христовались трижды в щёки.

После молчания колоколов во время Страстных дней на саму Пасху особенно торжественно звонится благовест. Всю Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.

Приметы на Пасху. Народные поверья

Чтобы пасхальная выпечка получилась пышной и вкусной, в доме должно быть тихо и спокойно. Нельзя громко говорить и, тем более, ссориться.

После освящения в церкви, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальный кулич домой. Этот обычай основан на народном поверье: кто первый прибежит с Пасхой домой, у того будет лучший урожай и тот хозяин первым закончит полевые работы.

В связи с этим обычаем существовали и некоторые другие пасхальные поверия:

Хлеб будет расти так быстро, как бежит с Пасхой хозяин.

Кто всех обгонит, у того лошадь будет самой сильной и целый год будет в работе обгонять других.

Приметы погоды на Пасху имели большое значение для наших предков, ведь именно по ним можно было узнать, насколько урожайным и удачным будет весь следующий год.

Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придёт поздно и будет сухой.

Дождь без грозы предвещает дождливую весну.

Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.

Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.

Холодная, но не минусовая погода — к сухому лету.

Сходит весь снег полностью — к урожайному году.

Если во вторник после Пасхи будет ясная погода, то всё лето будут лить дожди.

А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.

Звёздная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.

Существовало поверье, что на Пасху «солнце играет». По представлениям русских крестьян, «восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется, то выглянет кверху, то книзу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то воссияет во всей славе своей так, что никакому глазу глядеть на него невозможно».

По материалам primpogoda.ru