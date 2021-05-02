В Барнауле задержали мужчину, который «обчистил» дом

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

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Барнаулец обокрал дом местной жительницы. Он сразу обратилась в полицию, где рассказала, что в её отсутствие неизвестные украли цифровую приставку, металлическую решетку с окна и собачий поводок с ошейником. При этом также был разбит экран телевизора.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 46-летний барнаулец без постоянного места работы. Похищенное имущество правоохранители изъяли. Мужчина в содеянном признался, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.