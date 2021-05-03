18 домов подтоплены в Алтайском крае

Также подтоплены 258 приусадебных участков и 3 участка местных дорог.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю на утро 3 мая 2021 года, зафиксированы подтопления в 3 муниципальных образованиях, в трёх населенных пунктах (н.п. Красногорское Красногорского района, н. п. Ельцовка Ельцовского района, н. п. Новая Ажинка Солтонского района).

В Красногорском районе, где подтоплены жилые дома и приусадебные участки, приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости. Силами администрации сельского совета проведен подворовый обход граждан, розданы памятки о действиях людей в период паводка, организовано постоянное информирование граждан. Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района.

В Красногорском работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, оснащённая беспилотной авиасистемой для контроля ситуации. Также организовано дежурство группы спасателей Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае (5 человек, 2 единицы техники), оперативной группы местного гарнизона и районной администрации.

На 3 участках дорог местного значения затруднен проезд, проблем с жизнеобеспечением нет.

Гидрологическая обстановка в регионе остаётся нестабильной, уровни воды колеблются.