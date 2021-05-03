Мужчину, сбежавшего из колонии-поселения, поймали в Новоалтайске

Осужденный к трем годам лишения свободы по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений» сбежал из колонии-поселения.

Тогда приметы разыскиваемого сообщили всем экипажам вневедомственной охраны. В тот же день росгвардейцы, двигаясь по маршруту патрулирования, заметили на одной из улиц Новоалтайска подходившего под описание гражданина. Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан. Им оказался разыскиваемый осужденный.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции.