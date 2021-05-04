Барнаульцам напомнили, как защититься от онлайн-мошенников

Мошенники чаще всего обманывают пользователей посредством фишинговых тактик и социальной инженерии.
Существует множество видов мошенничества, наиболее распространенными в сети считаются следующие:
Фишинг (от англ. — рыбалка)
Злоумышленники собирают логины и пароли от аккаунтов, пин-коды банковских карт или другие сведения пользователей путем создания сайтов-клонов платежных систем, букмекерских контор, банков и прочих онлайн-сервисов. В результате фишинга вы теряете контроль над своими аккаунтами, теряете деньги, раскрываете свою личную информацию. Типичным трюком фишеров является использование домена, который похож на оригинальный (например, с нулем вместо буквы «O»).
Спам-сообщения
Наверное, многие получали спам-сообщения о выигрыше крупной суммы денег или о том, что друг в беде и ему нужны деньги. Спам повсюду: он приходит на почту, в мессенджерах и других онлайн-сервисах.
Фальшивые интернет-магазины
В таких магазинах продаются некачественные товары (подделки) либо покупатель оплачивает покупку (аванс или полностью), а товар так и не получает.
Как защититься от онлайн-мошенников:
Если вы стали жертвой онлайн-мошенничества, следует незамедлительно обратиться в полицию. Не стесняйтесь сообщать о мошенничестве, так мошенникам будет сложнее обмануть других.