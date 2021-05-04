Барнаульцам напомнили, как защититься от онлайн-мошенников

Мошенники чаще всего обманывают пользователей посредством фишинговых тактик и социальной инженерии.

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Существует множество видов мошенничества, наиболее распространенными в сети считаются следующие:

Фишинг (от англ. — рыбалка)

Злоумышленники собирают логины и пароли от аккаунтов, пин-коды банковских карт или другие сведения пользователей путем создания сайтов-клонов платежных систем, букмекерских контор, банков и прочих онлайн-сервисов. В результате фишинга вы теряете контроль над своими аккаунтами, теряете деньги, раскрываете свою личную информацию. Типичным трюком фишеров является использование домена, который похож на оригинальный (например, с нулем вместо буквы «O»).

Спам-сообщения

Наверное, многие получали спам-сообщения о выигрыше крупной суммы денег или о том, что друг в беде и ему нужны деньги. Спам повсюду: он приходит на почту, в мессенджерах и других онлайн-сервисах.

Фальшивые интернет-магазины

В таких магазинах продаются некачественные товары (подделки) либо покупатель оплачивает покупку (аванс или полностью), а товар так и не получает.

Как защититься от онлайн-мошенников:

При посещении сайта найдите в верхней части браузера в строке состояния «https: «, который появляется рядом с URL адресом. Https — это протокол, который обеспечивает конфиденциальность обмена данными между сайтом и пользовательским устройством. Если https есть, то это означает, что сайт безопасен («s» в конце «https: » означает secure — безопасно). Проверка URL-адреса особенно важна при вводе информации, необходимой при оплате товаров или осуществлении денежных переводов.

Внимательно читайте написание доменов и URL, проверяйте его на наличие опечаток, подмены букв, цифр. Если вы решили приобрести что-то дорогое в сети, удостоверьтесь, что выбранный вами интернет-магазин не является мошенническим, поищите информацию о магазине на форумах, в социальных сетях, где реальные люди оставляют отзывы.

Не открывайте гиперссылки или вложения в электронных письмах или текстовых сообщениях, исходящих от незнакомых отправителей, даже если сообщение выглядит, будто исходит от друга или коллеги, но отправлено с нетипичного для него адреса. Эти ссылки могут содержать вредоносное ПО или перенаправить вас на поддельные версии сайты. Всегда перепроверяйте полученную информацию, прежде чем совершать какие-то рекомендованные в письме манипуляции.

Будьте изобретательны при создании паролей. Рекомендуется систематически менять пароли, особенно для платежных систем. О необходимости создания надежного пароля напоминают пользователям многие крупные онлайн-сервисы, некоторые из них уже сформулировали инструкции в помощь пользователям.

Регулярно выполняйте проверку своего гаджета и компьютера антивирусом.

Если вы стали жертвой онлайн-мошенничества, следует незамедлительно обратиться в полицию. Не стесняйтесь сообщать о мошенничестве, так мошенникам будет сложнее обмануть других.