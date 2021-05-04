Фоторепортаж: в Барнауле состоялся Международный фестиваль «Солнечный Бал-2021»

В городе Барнауле вчера, 3 мая, состоялся Международный фестиваль «Солнечный Бал – 2021». На площадке Дома культуры г. Барнаула встретились коллективы и танцевальные дуэты из Новосибирска, Омской и Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края и Республики Алтай, в заочном формате к участию присоединились коллективы из Казахстана и города Санкт-Петербург.

Фото: Михаил Полубедов

Сильнейшие танцевальные дуэты, группы и ансамбли из 10 городов Сибирского региона соревновались по 18 номинациям и 5 возрастным категориям. Общее количество участников всех очного и заочного форматов фестиваля составило более 800 человек. Оценивали выступления участников семь экспертов из Москвы, Новосибирска и Барнаула.

Организаторами и партнерами фестиваля выступили Министерство спорта Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Алтая, ЦДТ Октябрьского района г. Барнаула.

Партнеры фестиваля – БПЗ, салон «Магия Танца».

В рамках фестиваля состоялись конкурсы среди ансамблей спортивного бального танца, студенческих коллективов бального танца, «SHOW Dance», «ИНВА Данс».

Камера нашего фотокора Михаила Полубедова успевает запечатлеть все самые яркие события этих майских дней. Если вы не смогли посетить танцевальное мероприятие или хотите еще раз насладиться самыми зрелищными моментами, предлагаем вам познакомиться с фотообзором от «Вечернего Барнаула».