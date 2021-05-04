МЧС: подтопленных домов в Алтайском крае нет

На данный момент в селе Красногорское Красногорского района и селе Ельцовка Ельцовского района подтоплены 35 приусадебных участков, 2 участка дорог.

В райцентре Красногорское в зоне подтопления находится 31 приусадебный участок. В населённом пункте по-прежнему в готовности пункт временного размещения для эвакуации людей в случае такой необходимости. Силами администрации сельского совета проведен подворовый обход граждан с оказанием адресной помощи населению, вручены памятки о действиях людей в период паводка. Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района. На территории района работает оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, местного пожарно-спасательного гарнизона.

В населённом пункте Ельцовка подтоплено 4 приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет. Обстановка также находится на постоянном контроле.

В населённых пунктах, находящихся в зоне риска по подтоплению, под контролем и при участии сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ведутся активные подготовительные мероприятия.

Обстановка находится на постоянном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях, налажен постоянный информационный обмен в тесном взаимодействии с местными администрациями. Организовано постоянное информирование граждан, круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района.

Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, следите за информацией в местных средствах массовой информации, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все рекомендации местных властей.