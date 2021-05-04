Пенсионер погиб в страшном ДТП на трассе Бийск — Барнаул

Мужчина уснул за рулём и выехал на встречку.

Фото: Инцидент Барнаул

ДТП произошло сегодня, 4 мая 2021 года в 7:30 в Косихинском районе на 264 километре Чуйского тракта около села Налобиха. Установлено, что мужчина 1936 года рождения на Toyota Camry, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, уснул за рулем, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкнулся с автомобилем Hino под управлением мужчины 1990 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Camry погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.