В Барнауле продолжают обследовать аварийные дома

30 апреля 2021 года во время внеочередного заседания комиссии Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение обследовать ещё 16 зданий. Этим займется специализированная организация. Заседание провел первый заместитель главы города Анатолий Воронков.

По словам заместителя председателя комитета — главного инженера комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, администрации районов составили очередной перечень аварийных домов, вызывающих наибольшую обеспокоенность в связи с их техническим состоянием. Поэтому было принято решение о необходимости обследования и подготовки заключений на предмет возможности дальнейшей эксплуатации домов по следующим адресам: ул. Жданова, 17, ул. Светской Армии, 64, ул. Матросова 197, ул. Витебская, 16, ул. Рылеева, 5, ул. Северо-Западная, 11, ул. Ярных, 50, ул. Смирнова, 5, ул. Юрина, 137, ул. Гоголя, 240, ул. Зоотехническая, 19, пер. Колхозный, 32, ул. Кутузова, 10, ул. Кутузова, 12, ул. Пушкина, 77, пер. Трудовой, 12.

Комитету жилищно-коммунального хозяйства города поручено безотлагательно организовать работу со специализированными организациями на обследование и подготовку заключений на предмет возможности дальнейшей эксплуатации домов.

Администрациям Железнодорожного, Индустриального и Центрального районов дано поручение ввести режим повышенной готовности, в границах придомовых территорий этих многоквартирных домов. Также главам районов поручено до момента выдачи заключения специализированной организацией по результатам обследования технического состояния многоквартирных домов обеспечить ежедневный контроль за состоянием строительных конструкций данных домов. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в указанных домах, организовать развертывание пунктов временного размещения.