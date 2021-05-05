Движение в микрорайоне Затон временно ограничено

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте города Барнаула.

Фото: официальный сайт города Барнаула

«Уровень воды в реке Обь по данным Алтайского ЦГМС на 20:00 4 мая составляет 465 см над нулем водомерного поста. В связи с подъемом уровня воды движение транспорта в мкр. Затон временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросская», – говорится в сообщении.

На данном участке установлены ограждающие конструкции на проезжей части, дорожный знак «Въезд запрещён». Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными.