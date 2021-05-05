Кто будет защищать честь края на первенстве России по боксу

6 мая в «Титов-Арене» стартует первенство России по боксу среди юниоров (спортсмены 17-18 лет). Алтайский край на турнире будут представлять 12 человек.

Сборная Алтайского края по боксу. Фото федерации бокса Алтайского края.

В состав сборной края вошли Тимофей Русанов (49 кг), Иван Фидищенко и Иван Иванов (оба – 52 кг), Владислав Волохин и Никита Петин (оба – 56 кг), Дмитрий Казаринов (60 кг), Данил Денисов и Денис Раков (оба 64 кг), Иван Романчук (69 кг), Павел Ляпкин (75 кг), Юрий Скрипко (81 кг), Эдуард Авдеев (91 кг).

Предварительные бои начнутся 6 мая в 12.00, в 17.00 пройдет церемония открытия турнира. 7, 8, 10 и 11 мая дневная программа соревнований будет начинаться в 12.00, вечерняя – в 17.00. 12 мая в 14.00 стартуют полуфинальные бои, 13 мая в 17.00 – торжественное закрытие, финальные бои, награждение.

Добавим, что турнир посетят несколько победителей Олимпиад и чемпионов мира – Алексей Тищенко, Михаил Алоян, Олег Саитов и другие. Вход для болельщиков на турнир бесплатный. Для всех желающих в дни соревнований в фойе «Титов-Арены» проведут турнир по кибербоксу на PS-3 с призовым фондом 300 тысяч рублей.