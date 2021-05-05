Общественные территории в Барнауле обрабатывают от клещей

О начале работ по акарицидной обработке в Ленинском районе сообщил официальный сайт города Барнаула.

Фото: официальный сайт города Барнаула

Акарицидная (противоклещевая) обработка территорий – это мера по уничтожению наиболее опасных видов клещей, которая максимально снижает численность клещей и предотвращает их размножение и распространение.

Обработка в Ленинском районе проводится на территории общей площадью в 120 га.

– Препаратами от клещей обрабатывают бывший парк «Юбилейный», парк Целинников, березовую рощу по ул. Солнечная Поляна от ул. Юрина до пр-кта Космонавтов, берег р. Пивоварка (ул. Малахова, 34), зеленый массив по пр-кту Космонавтов от ул. Солнечная Поляна до пр-кта Ленина, сквер около администрации Ленинского района (ул. Георгия Исакова, 230). В пригороде работы ведутся на территории у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Гоньба (ул. Школьная, 12а), в парке поселка индивидуальной застройки Научного Городка (ул. Сибирская, 19), на детской площадке в п. Казенная Заимка (ул. Кольцевая, 11а), детской и спортивной площадках в п. Берёзовка (ул. Центральная, 60), в зеленых зонах и на территории детской площадки в многоэтажной застройке п. Научный Городок, 32а и 37, ­ говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

Исполнителем работ является ООО Дезинфекционный центр «Биоальтернатива».

В данный момент проводится первичная обработка территории. Второй этап будет проведен через две недели.

Для здоровья людей обработка от клещей безопасна. Она обеспечивает защиту территории на несколько месяцев. Такая мера защиты от опасных насекомых проводится два раз в год – в начале весны и осенью. В это время клещи наиболее активны.

Напомним, клещи очень опасны, так как эти насекомые могут заразить заболеваниями, приводящими к серьёзным последствиям. Причем от времени года это не зависит — «подцепить» клещевой энцефалит или боррелиоз можно как в мае, так и в октябре. Многие «клещевые» инфекции наносят тяжелый урон здоровью людей и животных, иногда может наступить даже летальный исход. Кроме инфекций, от клещей можно ждать и другие неприятности — воспаления, раздражения, аллергических реакций. В апреле – мае клещи наиболее активны, так как после спячки насекомые активно ищут источники пищи.