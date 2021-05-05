Очевидцы в соцсетях сообщают об очередном пожаре в лесополосе

На трассе Барнаул – Бийск перед поселком Логовое в лесополосе произошел пожар.

Фото: Инцидент Барнаул

Об этом сообщила подписчица группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Отметим, что в Гидрометцентре России предупредили о высоком риске пожаров в ряде регионов.

Об этом сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

– На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня, — рассказал Вильфанд.

По прогнозам этот период продлится с 5 по 7 мая.