Паводковую ситуацию в Затоне обсудили на выездном совещании

Сегодня, 5 мая, в микрорайоне Затон состоялось выездное совещание по вопросу паводковой ситуации. Участники совещания обследовали территорию микрорайона и проверили работу понтонного моста, по которому организовано движение транспорта в связи с временным ограничением объездного пути на о. Шубинский.

Фото: официальный сайт города Барнаула

В совещании приняли принимали участие: первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому Николай Егоров, начальник ЦУКС Антон Сокотущенко, глава администрации Центрального района Максим Сабына, начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Владимир Драчёв, начальник «1 отряда ФПС по Алтайскому краю» Ярослав Грабовский, начальник №8 ПСЧ 1 ПСО Алексей Матренин, начальник территориального управления микрорайона Затон Валентина Михайлова.

– При сохранении динамики роста уровня воды на реке Обь (критический уровень 560) с целью недопущения ограничения движения в микрорайоне Затон принято решение об установке наливной дамбы на пересечении улиц Лоцманской и Сенной. Также будут приведены в готовность пункты временного размещения жителей микрорайона Затон, – говорится в сообщении на официальном сайте города Барнаула.

В целях оперативного оповещения жителей на территории микрорайона установлены три стационарных громкоговорителя. Также информация о текущем уровне воды в реке Обь размещается на пяти информационных стендах.

Вопрос развития паводковой ситуации находится на постоянном контроле в администрациях города и Центрального района.