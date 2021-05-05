Вдохновение Калининградом. Рассказываем, как будет трансформирована ярмарка на Мало-Тобольской

20 мая состоится открытие обновленной ярмарки. Традиционное место в центре города, куда съезжаются представители торговых и промышленных предприятий, предприниматели, коммерсанты, преобразится «в нечто более стильное». Об этом на своей странице в Instagram рассказала заместитель главы города по экономической̆ политике Мария Кулагина.

Фото: instagram.com/kulagina_maria_official

На преображение пешеходной зоны ярмарки на Мало-Тобольской ее вдохновил Калининградский фестиваль «Street Food».

– Полиэтиленовые палатки заменили на современные эко-домики, добавили вкусной еды и напитков, позвали барнаульские компании, производящие полезное и необычное! А также запроектировали большой экран, сцену и музыку, – рассказала Мария Кулагина.

Также она предложила барнаульцам написать о своих идеях, которые можно будет реализовать в оформлении ярмарки.

Дата проведения мероприятия назначена на 20-23 мая.

– Тепло, хорошо и приедут туристы и спортсмены на соревнования по гребле на байдарках и каноэ! Жителям развлечение, туристам удовольствие, предпринимателям продажи, – поделилась впечатлениями замглавы.