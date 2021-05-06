Алтайские биатлонисты проведут «Эстафету поколений» в честь Дня Победы

Эти соревнования проводятся только в Барнауле. Гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых, более старшим участникам.

Фото: федерация биатлона

7 мая в 11.00 часов на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в рамках краевых соревнований по летнему биатлону состоится «Эстафета поколений», посвященная «Дню Великой Победы». На старт выйдут ветераны и самые юные биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь.

Эти соревнования проводятся только в Барнауле. В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет. Ожидаются участники из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, и Республики Алтай.

Гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых, более старшим участникам.

В 15 командах известные в прошлом биатлонисты: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин. Среди действующих спортсменов: чемпионы России среди юношей Кульгуськин Леонид, Волков Павел, Дмитриева Валерия. Все сильнейшие биатлонисты Алтайского края.

«Эстафета поколений» – традиция, которую на протяжении нескольких лет поддерживают и популяризируют ветераны Алтайского биатлона. Для начинающих спортсменов они являются достойным примером для подражания. Их успехи известны в спортивном сообществе и за его пределами.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, и, конечно, ценные призы.