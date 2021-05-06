Барнаульский зоопарк претендует на Национальную премию

Об этом сообщают сотрудники парка в своем сообществе «ВКонтакте». Теперь им предстоит всероссийский этап конкурса.

Директор ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Сергей Писарев

Фото: alttpp.ru

Зоопарк стал победителем в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг». После этого сотрудники поблагодарили всех, кто посещает и поддерживает «Лесную сказку».

– Благодарим Вас, друзья, за поддержку и веру в нас. Впереди второй этап – федеральный», – говорится в обращении.

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ. В нем участвуют малые предприятия и предприятия-экспортеры.

Победителей определяет Национальный экспертный совет.

Победители награждаются статуэтками «Золотой Меркурий», дипломами, и ценными призами. Одной из наиболее престижных наград является право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.



Торжественная церемония вручения премии состоится 17 июня 2021 года.