Как пройдет празднование Дня Победы в краевой столице

Рассказываем, что можно посмотреть и куда сходить 9-10 мая в Барнауле.

Фото: Парк «Центральный»

Коронавирусные ограничения вновь не дают провести День Победы в привычном формате массовых гуляний и шествий. Однако, совсем без праздника горожан и гостей города не оставят. Барнаульцев ждут различные выставки, концерты и выступления музыкальных и детских коллективов. Главными площадками праздника станут площадь Сахарова, набережная Оби и парки города.

«Стена памяти» и «Детство, растоптанное войной»

С 9.00 до 14.00 на пр. Социалистический 124 (возле магазина «Новэкс») будет организована «Стена памяти» и реализован проект «Детство, растоптанное войной» среди учащихся школ, присоединившихся к Российскому движению школьников.

Уже несколько лет подряд школьники и педагоги напоминают всем нам о детях войны: о пионерах- героях, детях- узниках концлагерей, детях, воевавших в партизанских отрядах, работавших на оборонных заводах и обычных предприятиях, наравне со взрослыми. В руках участники проекта держат портреты и фотографии детей военного времени и белые воздушные шары, как символ детства и детской чистой мечты, которая была отобрана войной. Проходящим мимо пожилым людям дарят детские игрушки, ведь в военные годы игрушек у них не было.

«Только небо, только ветер, только радость впереди!»

В 12.00 на площади Советов стартует открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы – 2021». В нём традиционно принимают участие, как профессиональные спортсмены: и взрослые, и дети из ведущих спортивных школ города самых разных направлений – от художественной гимнастики и аэробики, до игровых видов спорта.

Встретимся на площади Сахарова и набережной Оби!

Основные события 9 мая традиционно пройдут на площади Сахарова. Весь день с 10.00 до 19.00 на площади будет работать выставка военной техники. С 12.00 до 13.00 детские вокально-хореографические коллективы исполнят песни и танцы, посвященные победе в войне. С 13.00 до 14.00 состоится концерт Барнаульского духового оркестра. В 14.00 на большом экране на «Титов-Арене» запустят прямое включение с поздравлением Владимира Путина. С 14.00 до 16.00 пройдет молодежная программа «Радость Победы». С 16.00 до 19.00 на площади состоятся концерты творческих коллективов краевой филармонии и культурного центра ГУ МВД России.

Фото: Михаил Полубедов

На набережной Оби тоже будет большой концерт. С 15 часов можно будет увидеть и потанцевать вместе с детскими коллективами. В это же время здесь будет выступать Барнаульский духовой оркестр. Праздник продлится до 19.00.

«Бессмертный полк» онлайн

К большому сожалению всех горожан, традиционная акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в режиме онлайн. Жителям края предлагают разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Уличное шествие пообещали провести 24 июня, если эпидобстановка позволит. Не будет и традиционного праздничного салюта, который на 9 мая был всегда особенно красив. Впрочем, жители Барнаула и сами запускают фейерверки не хуже – что ни праздник, то выстрелы мини-салютных установок гремят в каждом дворе!

Фото: скриншот «Бессмертный полк» онлайн

Музейная площадка

Отличную программу, приуроченную ко Дню Победы, подготовил Краеведческий музей. На выставочной площадке на Ползунова, 39 с 10.00 до 17.00 вы сможете:

Изготовить брошь с георгиевской лентой, и узнать почему она является символом всенародной памяти о павших героях.

Узнать об оригинальных и юмористических наименованиях отдельных комплексов вооружения из серии «артиллерийский цветник» (пион, гиацинт, гвоздика), серии «природных катастроф» (смерч, ураган) и др.

Увидеть на музейной выставке какие трофеи достались советским солдатам в период Великой Отечественной Войны.

Посмотреть фрагменты фильма «Автографы Победы» (1975 г.) с документальными кадрами взятия Берлина, водружения Знамени Победы и рассказом о судьбе солдат, расписавшихся на Рейхстаге.

Сделать фотографии на специализированной фотозоне «В солдатском блиндаже».

Фото: canva.com

«В городском саду играет…»

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проведут все парки Барнаула.

В парке «Центральном» с 11.00 до 19.00 будет идти праздничная программа «Ликующий май». Вас ждут интерактивные программы от музея «Ларец счастья» (с 10.00 до 14.00), «Ожили статуи в саду» (12.00-19.00), семейная анимационная программа при участии театра «Куклы великаны» (13.00-14.00). И многочисленные концерты: с участием воспитанников музыкальной школы «Виртуозы» и вокальной мастерской «AMADINA» (11.00-12.00), ансамбля «Серебряна» (12.00-13.00), «Победный май» Военного оркестра Управления Росгвардии по Алтайскому краю и творческих коллективов города (12.00-15.00), «Песни нашей Победы» при участии оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю и Лауреатов конкурса художественной самодеятельности сотрудников ОВД Алтайского края «С любовью к жизни».

(15.00-16.00), Барнаульского духового оркестра «Победная весна» (16.00-17.00), «А песня тоже воевала» при участии студенческих строительных отрядов (17.00-18.00) и студии эстрадного вокала Веры Сапутиной «Шоколад» (18.00-19.00).

Парк «Солнечный ветер» поздравляет жителей и гостей Барнаула на праздничные мероприятия с 8 по 10 мая. В этом году праздничный концерт «Победный май» в парке будет проходить два дня. Лучшие творческие коллективы нашего города представят парад тематических номеров – вокальных и танцевальных. 8 мая начало в 14.00, а 9 мая – с 13.00. 10 мая в 13.00 гостей ждут на ставшее уже традиционным мероприятие: танцевальный флешмоб #ТАНЦУЕМВМЕСТЕ. Парк приглашает не только посмотреть, как танцуют другие, но и станцевать самим! Команды вожатых из летних детских лагерей края научат вас это делать! Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» обещает: никто не сможет устоять на месте – будет жарко!

«Лесная сказка» так же приглашает на праздничный театрализованный концерт с участием детских творческих коллективов. Кроме того, гостей ждут различные фотозоны, мастер-классы, конкурс детского рисунка.

В парке «Арлекино» с 11.00 до 14.00 на большой сцене парка будут выступать творческие коллективы города. А с 14.00 до 17.00 здесь пройдёт спортивное мероприятие «Рекорд Победы»: по задумке организаторов все участники в общем зачете должны отжаться столько раз, сколько дней прошло от окончания войны до 9 мая 2021 года. Также в этот день состоятся соревнования по шахматам, выступления кинологов, будет работать выставка военной техники.

В «Изумрудном парке» в 12.00 начнётся концерт «Великая победа».