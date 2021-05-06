#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» на 6 мая

«О, это счастье, разнузданной лени…. О, это солнце, воздух, шум в голове!». Майские праздники продолжаются и ведут нас к самому почитаемому в России празднику – Дню Великой Победы. Свободные дни вы можете провести по-разному, и один из способов – сходить в кино. Что можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах сети «Киномир» с 6 мая, в традиционном обзоре «Вечернего Барнаула».

х/ф «Сопротивление»

Фото: www.startfilm.ru

«Сопротивление», военная драма Великобритания-Германия (18+)

Военная драма рассказывает реальную историю французского мима Марселя Марсо. 1938 год, Страсбург. Сын мясника-эмигранта из Польши Марсель Манжель работает в лавке своего отца, но мечтает посвятить всю свою жизнь искусству. В свободное время он занимается пантомимой в местном кабаре, изображая Чарли Чаплина. Когда Германия оккупирует Францию и начинает уничтожать евреев, Марсель, с любимой девушкой и двоюродным братом присоединяются к еврейской ветви французского Сопротивления. Отряд, возглавляемый героями, спасает 123 еврейских ребёнка, родители которых были жестоко убиты нацистами. Перед группой стоит важнейшая задача – научить сирот выживанию в условиях войны. Навыки пантомимы Марселя тем временем улучшаются, поскольку он все время развлекает своих подопечных. Взрослые распределяют еврейских детей по маленьким группам, чтобы они не выделялись. Марсель понимает, что необходимо как можно скорее и любыми способами переправить сирот в безопасное место, где их не могли бы найти нацисты. Он готов пойти на все и даже рискнуть собственной жизнью.

х/ф «Сопротивление»

Фото: www.startfilm.ru

Жизнь создателя легендарной парижской школы мимов не была простой. Большинство его родственников, в том числе родители, погибли в Освенциме. Псевдоним «Марсо» он взял в рядах Сопротивления — в честь революционного генерала Марсо-Дегравье. А в 1947 году создал сценический образ клоуна Бипа — белолицего клоуна в полосатом свитере и потрёпанной шляпе, принёсшего ему всемирную известность.

Режиссером картины выступил Хонатан Якубович. Он известен благодаря таким работам, как «Ночной экспресс» и «Каменные кулаки». Роль Марселя сыграл Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Иллюзия обмана», «Светская жизнь»). Готовясь к своей роли, Джесси Айзенберг изучал пантомиму, беря уроки у мима Лорина Эрика Салма, который проходил обучение в парижской школе вместе с Марсо. Салм занимается историей творчества легендарного актёра. Он также придумал пантомимные сцены для фильма, которые основаны на стиле и методике Марселя Марсо. В картине также снялись Клеманс Поэзи («Колыбельная для Пи», «Залечь на дно в Брюгге», «Довод»), Эд Харрис («Игры разума», «Мачеха», «Радио»), Геза Рериг, Белла Рэмси и другие.

Смотрим: в кинотеатре «Киномир-Галактика».

«Восемь сотен», военная драма, Китай (18+)

х/ф ««Восьми сотен»

Фото: www.startfilm.ru

Самый кассовый фильм 2020 года и первая неанглоязычная картина, которая смогла стать лидером кассовых сборов. Национальный китайский блокбастер собрал почти 469 миллионов долларов, так как голливудские релизы были перенесены и в местном прокате у «Восьми сотен» попросту не осталось явных конкурентов. Конечно, юанями за него главным образом проголосовали местные зрители, но китайский кинорынок настолько велик, что этого хватило, чтобы выйти в лидеры мирового проката. «Восемь сотен» — китайский военный эпик, вольно пересказывающий события 1937 года: когда во время Японо-китайской войны 400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи держали оборону стратегического склада Сыхан в Шанхае от Императорской армии Японии.

х/ф «Восьми сотен»

Фото: www.startfilm.ru

Эти солдаты вошли в историю, практически как «300 спартанцев» и «28 панфиловцев», и повысили боевой дух всей армии. Картина стала десятым по успешности фильмом в истории китайской киноиндустрии. И тому есть веское обоснование: фильм снят совершенно по-голливудски (это первый китайский фильм, полностью снятый в формате IMAX). Непрекращающиеся бои захватывают дух, камера как приклеенная всюду следует за героями, а зрителям, как и защитникам склада, дают совсем мало времени на передышку. Это большое, громкое, яркое кино и очень патриотичное кино. Идеологический пафос здесь просто зашкаливает, и если вам казалось, что наш «Сталинград» или «Движение вверх» – это сверх патриотичные картины, сравните их с творение китайских кинематографистов!

Смотрим: в кинотеатрах «Мир», «Киномир-Галактика», «Европа-Киномир», «Огни», «Арена».

«Ангел мести», боевик, США (18+)

х/ф «Ангел мести»

Фото: kino-teatr.ru

После выхода на пенсию комиссар полиции в отставке Дэймон оказывается прикован к инвалидной коляске. Его сиделкой работает мать-одиночка Виктория, пытающаяся забыть свое преступное прошлое, в котором она была наркокурьером. Дэймон вспоминает свою долгую жизнь и начинает осознавать, что прикрывать продажных детективов было ужасной ошибкой. Он ищет различные способы подчистить за собой этот город и для достижения цели выбирает далеко не самый гуманный способ. Он похищает невинного ребенка Виктории и начинает её шантажировать. В попытке спасти дочь женщина становится пешкой в чужой войне против разбушевавшегося в городе криминала. Раздавленная предательством единственного человека, которому она доверяла, Виктория должна использовать свой ум, оружие и мотоцикл для того, чтобы уничтожить убежавших от закона жестоких гангстеров. Иначе она рискует так никогда больше и не увидеть своего ребенка. По приказу Дэймона Виктория вынуждена выполнить пять опасных заданий за одну ночь, каждое сложнее предыдущего, прежде чем она сможет вернуть дочь.

х/ф «Ангел мести»

Фото: www.startfilm.ru

После череды сложных испытаний, которые включают в себя двойное внедрение в команду коррумпированных полицейских, дела пойдут не по плану, когда Виктория встретится лицом к лицу со своим прошлым. И тогда всем станет ясно, на что способен человек, доведенный до отчаяния. Редкий фильм, где Морган Фриман играет плохого человека, пусть и с благими намерениями. Режиссёр картины Джордж Гало известен такими лентами как «Ядовитая роза», «Афера по-голливудски», «Успеть до полуночи», «Плохие парни» и «29-ая улица». В первых двух, кстати, тоже играл Морган Фриман. Актриса Руби Роуз начинала свою карьеру в качестве модели и телеведущей на телеканале MTV у себя на родине, в Австралии. Мировую славу ей принесла роль в сериале «Оранжевый – хит сезона» производства Netflix.

Смотрим: в кинотеатрах «Арена», «Киномир-Галактика».

«Лес самоубийц», фильм ужасов, Япония (18+)

х/ф «Лес самоубийц»

Фото: www.startfilm.ru

Студентка из Токио Хибики Амадзава получает по почте странный деревянный ящик. Изначально девушка не придала анонимной посылке никакого значения, но вскоре артефакт стал источать странный свет. Выясняется, что посылка прибыла из деревни, что рядом с лесом Дзюкай, прозванного «Лесом самоубийц». Отчаявшиеся люди со всей Японии преодолевают многодневный маршрут, чтобы наложить на себя руки близ живописного склона горы Фудзиямы! Кроме того, становится ясно, что на каждого, кто соприкоснулся с посылкой, наложено смертельное проклятие. Снять его можно, лишь отыскав источник зла. Хибики с друзьями отправляются в опасное путешествие в края, куда не суются даже дикие звери, а тем, кто рискнул заглянуть в зловещие места, еще никогда не удавалось вернуться назад живым. Сумеют ли друзья довести расследование до конца?

х/ф «Лес самоубийц»

Фото: www.startfilm.ru

«Лес самоубийц» — новый фильм из серии «Деревня ужасов, снятый в медленной и тягучей стилистике традиционных японских кайданов (фольклорный жанр в Японии, призванный испугать слушателя).

Лес Дзюкай илиАокигахара на острове Хонсю – одно из самых загадочных мест Японии. Он известен также как «Равнина синих деревьев». Здесь действительно совершено рекордное количество самоубийств. Настоящим феноменом поп-культуры национальный парк стал после публикации романа 1993 года «Полное руководство по самоубийству» писателя Ватару Цуруми. Это далеко не первая лента, действие которой разворачивается в печально известном лесу. В 2004 году на экраны вышла драма «Море деревьев» о четырех героях, решивших покончить с собой на территории Аокигахары. В 2015 году классик авторского кино Гас Ван Сент выпустил фильм «Лес самоубийц» с Мэттью Макконахи и Наоми Уоттс на схожую тему.

На счету режиссера и сценариста картины Такаси Симидзу свыше десяти фильмов ужасов. Кроме знаменитого «Проклятия» и его сиквелов постановщик снял хорроры «7500», «Лабиринт страха», «Маребито» и др. Кроме того, в 2014 году Симидзу экранизировал классическое аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».

Смотрим: в кинотеатрах «Арена», «Киномир-Галактика».

«Извержение», фильм-катастрофа/боевик, Южная Корея (16+)

х/ф «Извержение»

Фото: www.startfilm.ru

Приключенческий южнокорейский боевик о смертоносном извержении вулкана. Картина стала главным блокбастером десятилетия в Южной Корее, на производство которого были потрачены рекордные 22 миллиона долларов.

Вулкан горы Пэкту, находящейся на территории Северной Кореи, начинает извергаться, грозя разрушением половины Корейского полуострова. Чтобы защитить граждан, южнокорейское правительство готовится к осуществлению самоубийственной миссии, от исхода которой зависит будущее всей Кореи.

х/ф «Извержение»

Фото: www.startfilm.ru

Они хотят доставить в кратер вулкана ядерную бомбу, взорвать её и тем самым уменьшить давление магмы. А поскольку на Юге нет ядерной программы, ответственное задание поручается группе спецназовцев-саперов. В этом непростом деле команде помогает шпион, работающий под прикрытием в Северной Корее.

По мнению критиков режиссерам Ли Хэ-Джуну и Ким Бен-Со удалось создать зрелищный фильм-катастрофу, не уступающий голливудским аналогам. В мировом прокате лента собрала 65 миллионов долларов

Смотрим: в кинотеатрах «Огни», «Арена»

«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1», мультфильм Россия (0+)

м/ф «Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1»

Фото: www.startfilm.ru

Группа компаний «Рики» и кинокомпания «Пионер» договорились о регулярных показах на большом экране популярных российских анимационных сериалов. Согласно договору двух сторон, на больших экранах регулярно будут показывать серии популярных российских анимационных сериалов, таких как «Смешарики», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «Фиксики». Дети увидят в кино знакомых героев – Кроша, Ежика, Нолика, Симку и других персонажей мультипликаций. В программу показов также войдет мультфильм «Бодо Бородо», в котором детей учат читать и писать в интерактивной форме. Серии будут выходить в удобном формате по 40 минут. 6 мая покажут новые серии из трех сериалов – «Фиксики», «Смешарики» и «Бодо Бородо». В дальнейшем портфель проектов будет пополняться.

Смотрим: в кинотеатрах «Европа-Киномир», «Огни», «Арена».