Масштабная Георгиевская лента появилась в Нагорном парке в Барнауле

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы в Нагорном парке установили полотнище с изображением Георгиевской ленты и ордена Отечественной войны 1941-1945 годов.

Фото: Михаил Полубедов

Огромная Георгиевская лента в одной из точек притяжения горожан и гостей краевой столицы – это совместный проект Барнаульского местного отделения «Единой России», Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» и администрации Барнаула.

Как рассказал секретарь Барнаульского местного отделения партии, замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, впервые партийцы развернули черно-оранжевую ленту с орденом в прошлом году. Горожанам настолько полюбился масштабный символ Великой Победы, что они отправляли сотни сообщений с просьбами ежегодно украшать Барнаул такой лентой.

Как и в прошлом году, полотнище закрепили у подножия букв «Барнаул». Лента в орденом напечатана на баннерной сетке размером 9х60 метров.

Фото: Светлана Ермошина

– Участие Фонда Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» в мероприятиях, посвященных Дню Победы, это традиция, которую мы поддерживаем с момента основания Фонда, – подчеркнул Артём Шамков, председатель Попечительского Совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества». – Большая Георгиевская лента, размещенная у подножия букв с названием нашего города, это дань памяти всем барнаульцам, ушедшим на передовую, всем тем, кто ковал Победу на оборонных предприятиях в тылу, обеспечивал фронт продовольствием. Это наша благодарность поколению Победителей, всем, кто по мере своих возможностей приближал победный май 1945 года. Спасибо вам за ваш боевой и трудовой подвиг!

Памятная конструкция будет украшать город до 12 мая.