Новыми фамилиями пополнился Пантеон Мемориала Славы в Барнауле

Накануне Дня Победы фамилии трех барнаульцев, участников Великой Отечественной войны, были внесены на Мемориал Славы. Теперь в Пантеоне увековечены имена 13639 красноармейцев, павших в боях за независимость Советского государства с фашистской Германией.

Фамилии воинов, призванных на фронт Барнаульским военкоматом, появляются на Мемориале Славы. Поисковые отряды и российское военно-историческое общество восстанавливает архивные сведения о красноармейцах, а администрация города берёт на себя обязательства по размещению фамилий героев в Пантеоне Мемориала Славы. По словам председателя Алтайского регионального отделения «Поискового движения России» Дмитрия Вейна, за последние несколько лет волонтерам удалось сформировать список почти из 400 барнаульцев, служивших в воинских частях, сформированных в Алтайском крае. Фамилии большей части героев уже украшают Пантеон, но несколько десятков красноармейцев все еще не увековечены.



В этом году к мэру города Вячеславу Франку с просьбой о внесении фамилии Петра Лаврентьевича Клюшникова обратилась Антонина Илатовская. По словам Антонины Лаврентьевны, её родного брата призвали в ряды Красной Армии в 1939 году. Семья провожала 21-летнего юношу с Барнаульского вокзала, но герой так и не вернулся с фронта.

– Пётр был обычным рядовым в составе 83 отдельного железнодорожного батальона. Как и все, прошагал пол-Союза. 26 февраля 1944 года он получил ранение и его пытались спасти в хирургическом полевом подвижном госпитале №3573, но безуспешно. Упокоили его в Белоруссии. А мы уже из похоронки узнали и номер могилы, и ряд, и его место, – рассказывает Антонина Лаврентьевна. – В этом году день Победы будет для нашей семьи особенным: у нас будет место, куда мы сможем возложить цветы и поклониться моему брату за возможность жить в мирной стране.



Еще одну строчку в Пантеоне заслуженно занял Петр Борисович Трегуб, который призывался Барнаульским военкоматом в 1937 году. На фронт он отправился в составе 23 запасной стрелковой бригады, а завершил боевой путь будучи стрелком 892 стрелкового полка в Волгоградской области.



Владимир Фомич Бадьин, ушедший на фронт 17 августа 1942 года, тоже прошел героический боевой путь. 18-летний младший сержант 16-й гвардейской механизированной бригады, участвуя 7 марта 1944 года в боях в Подольской области, подавил две огневые точки противника и лично из автомата убил четырех фашистов, посягавших на его огневую позицию. За эту операцию он был удостоен медали «За отвагу». В бою 26 марта 1944 года он получил тяжелое ранение в живот и спустя два дня умер от ран.



– Работа по увековечиванию памяти барнаульских солдат сложная, длительная, но мы её будем продолжать до тех пор, пока не будем уверены, что все воины учтены”, – сообщили в комитете по культуре города.

Помощь в изготовлении фамилий и их монтаже на Пантеон Мемориала Славы оказал «Барнаульский завод механических прессов»



