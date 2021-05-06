В Барнауле пятый день мая ознаменовался тремя солнцами

Очевидцы в соцсетях делятся фотографиями необычного природного явления в небе.

Гало в небе над Барнаулом

Фото: группа «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте)

В небе над Барнаулом вечером 5 мая отчётливо виден эффект гало.

Небо для нас – нечто удивительное, оно постоянно меняется и таит в себе загадочные явления. На разнообразие видов, которое происходит над нами, мы не часто обращаем внимание. И лишь, когда в нем появляются странные явления, внимание повышается и начинаются обсуждения. Одно из таких необычных природных явлений – гало. Это световые дуги или окружности вокруг Солнца или Луны. Но откуда они берутся и почему пропадают столь же внезапно, как и появляются? Давайте вместе разберемся в этом вопросе.

Из истории

В старину таким явлениям, как гало приписывалось мистическое значение предзнаменований. Зачастую, это было недоброе знамение, особенно, когда гало принимало крестообразную форму или появлялись двойники светила. Об этом свидетельствует множество исторических летописей.

Чаще всего упоминается, например, 1551 год. Войска императора Карла V держали в длительной осаде немецкий город Магдебург. В один из дней в небе над городом появилось гало с ложными солнцами. Среди осаждавших это вызвало серьезный переполох. Захватчиками необычное явление было воспринято как небесное знамение в защиту осаждённых. Карл V, не обнаружив других объяснений этому событию, приказал снять осаду города. Так дурное ли это знамение? Для войск Карл V – да, ведь в этот раз он проиграл битву, которая еще даже не успела начаться. А вот для жителей того самого города – появление гало в небе сыграло хорошую роль.

Происхождение

Слово «гало» произошло от греческого слова «галос», означающее «круг» или «диск». Наиболее близкое к гало природное явление, которое нам хорошо знакомо, – радуга, то есть преломление лучей небесного светила. Но радугу можно наблюдать лишь в дневное время в насыщенном влагой воздухе, стоя спиной к солнцу. Гало появляется на небе в любое время суток. Кстати, его можно заметить и около мощного источника искусственного света.

Природа явления

Природа явления гало на небе происходит на расстоянии 5-10 км над землей, в верхних слоях тропосферы — это преломление и разложение в спектр лучей света (дисперсия) в мельчайших кристалликах льда, а также их отражение от боковых граней или оснований этих кристаллов, имеющих форму шестигранных столбиков или пластинок. Кристаллы принимают разные размеры и имеют разную природу своего происхождения в атмосфере, но все они подчиняются единым законам физики — постепенно падают, вращаясь с одинаковой для всех угловой скоростью, неподвижно парят или гармонично колеблются.

К чему бы это?

Статистика наблюдений явления гало в небе ведется учеными уже давно. Появление различных форм и видов гало, по мнению ученых, может рассказать об изменениях погоды в ближайшие часы. Опираясь на эту статистку, можно сделать вывод, что возникновение гало чаще характерно для перисто-слоистых облаков, в которых солнечный свет сложным образом преломляется, отражается и рассеивается в мелких кристалликах. Нередко перисто-слоистые облака предвещают приближение атмосферного фронта, поэтому по появлению гало можно предсказывать ухудшение погоды. При этом, чаще синоптиками ожидается наступление ветреной погоды. Источники утверждают, что это произойдет примерно через 12-20 часов. Яркость сияния круга ослабевает только тогда, когда начинают сильно уплотняться облака.

Белые круги без радужной окраски вокруг Солнца или Луны называют «ложными солнцами». Также в небе могут появиться «столбы». Такие оптические тела возникают в ясную погоду. Это явление указывает на дальнейшую стабильность и сохранение тихой солнечной погоды. Зимой – к сильным длительным морозам.

Гало в виде частичного кольца около светила появляются в неустойчивых воздушных массах. Это происходит в районах антициклонов (периферийных и тыловых). В таком случае, следует ожидать переменную погоду с сильными ветрами и ливневыми осадками.

Многие явления, которые иногда человечеству приходиться наблюдать, пока не поддаются научно-обоснованным теориям и объяснениям. Однако гало – это объяснимый природный феномен.

А гало на Барнаулом какую предвещает погоду? Сможем ли мы это предугадать, глядя на фотографии?