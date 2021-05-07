Алтайские полицейские спасли семейную пару из горящего дома

Люди на пожаре не пострадали.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Мужество при спасении людей на пожаре проявили сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новоалтайску ГУ МВД России по Алтайскому краю старший лейтенант полиции Алексей Демин, старшие сержанты полиции Сергей Тараканов и Алексей Филатов.

Дым в частной жилом секторе они увидели ночью во время патрулирования улиц. Правоохранители сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции и поехали к месту пожара. Они увидели, что в одном из домов загорелась веранда из-за чего выйти из него невозможно. Полицейские разбили окно, Сергей Тараканов проник внутрь горящего строения и помог выбраться из семейной паре.

От супругов сотрудники патрульно-постовой службы узнали, что в доме есть баллоны со сжиженным газом, и они в любой момент могут взорваться. Тогда полицейские эвакуировали соседей и перекрыли дорогу до прибытия сотрудников МЧС России.

Жертв удалось избежать благодаря мужественным и профессиональным действиям сотрудников, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.