Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Барнауле из-за подготовки ко Дню Победы

07 мая 08:20 2021

Ограничения будут действовать 7 и 9 мая.

Фото: pixabay.com

Из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, в Барнауле перекроют несколько улиц.

Сегодня, 7 мая 2021 года, с 18:30 до 21:00 нельзя будет проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

На это время изменятся схемы движения общественного транспорта:

  • по маршрутам № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70, 144, 110: …пр-кт Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Социалистический — ул. Димитрова — пр-кт Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения;
  • по маршрутам № 19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп: …пр-кт Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский — ул. Димитрова — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам; в обратном направлении без изменения.
  • по троллейбусным маршрутам № 1, 7: …пр-кт Ленина — пр‑кт Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам.

В День Победы, 9 мая 2021 года, будут закрыты для движения несколько участков улиц:

  • по четной и нечетной проезжим частям пр-кта Ленина от ул. Молодежной до ул. Чкалова с 8:00 до 12:00;
  • по четной и нечетной сторонам пр-кта Ленина от пр-кта Строителей до ул. Гоголя с 13:00 до 16:00;
  • по пр-кту Социалистическому от пр-кта Строителей до ул. Молодежной с 8:30 до 13:00;
  • по ул. Чкалова от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина с 8:00 до 9:30;
  • по пр-кту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 8:30 до 20:00;
  • по площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) с 11:00 до 15:00.

Движение автобусов и троллейбусов будет организовано по следующим схемам:

  • по маршрутам № 1, 10, 24, 25: …пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина — разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул. Гоголя — ул. Пушкина — пр-кт Красноармейский — пр‑кт Строителей — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам;
  • по маршрутам № 29, 35, 53, 144: …пр-кт Ленина — ул. Советская — пр-кт Комсомольский — ул. Гоголя — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам; в обратном направлении: …пр-кт Ленина — ул. Гоголя — пр-кт Комсомольский — ул. Советская — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам;
  • по троллейбусным маршрутам № 1, 7: …пр-кт Ленина — пр‑кт Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам;
  • по маршруту № 41: …пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский — ул. Партизанская, далее — по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская — пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина, далее — по маршруту;
  • по маршруту № 6: …пр-кт Ленина — ул. Советская — пр‑кт Комсомольский — ул. Анатолия — «ост. Элеватор», в обратном направлении: «ост.Элеватор» — ул. Анатолия — пр-кт Комсомольский — ул. Советская — пр-кт Ленина, далее — по маршруту;
  • по маршрутам № 33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина — пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пр-кт Калинина, далее — по маршрутам;
  • по маршруту № 78: …пр-кт Комсомольский — ул. Гоголя, далее — по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина — ул. Гоголя — пр-кт Комсомольский, далее — по маршруту;
  • по маршруту № 19, 20: …пр-кт Строителей — пр‑кт Красноармейский –разворот на перекрестке с ул. Ползунова — «ост. пл. Спартака»; в обратном направлении: «ост. пл. Спартака» — пр‑кт Красноармейский — пр-кт Строителей, далее — по маршрутам;
  • по маршруту № 55: …«ост. пл. Победы» — пр-кт Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Аванесова — пр-кт Красноармейский — «ост. пл. Победы»;
  • по маршруту № 27, 110: …пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр-кт Социалистический — «ост. пл. Спартака-2», в обратном направлении: «ост. пл. Спартака-2» — пр-кт Социалистический — ул. Пушкина — пр‑кт Красноармейский — пр-кт Строителей, далее — по маршруту;
  • по маршруту № 70: …пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя, далее — по маршруту; в обратном направлении: …ул.Гоголя — пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина, далее — по маршруту.
  • Движение автобусов по автобусному маршруту № 104ю будет организовано по следующей схеме: …ул.Центральная — пр-кт Дзержинского — ул. Белинского, далее — по маршруту; в обратном направлении: … ул. Белинского — пр-кт Дзержинского — ул. Центральная, далее — по маршруту.