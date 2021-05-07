Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Барнауле из-за подготовки ко Дню Победы

Ограничения будут действовать 7 и 9 мая.

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Из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, в Барнауле перекроют несколько улиц.

Сегодня, 7 мая 2021 года, с 18:30 до 21:00 нельзя будет проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

На это время изменятся схемы движения общественного транспорта:

по маршрутам № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70, 144, 110: …пр-кт Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Социалистический — ул. Димитрова — пр-кт Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения;

по маршрутам № 19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп: …пр-кт Ленина — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский — ул. Димитрова — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам; в обратном направлении без изменения.

по троллейбусным маршрутам № 1, 7: …пр-кт Ленина — пр‑кт Строителей — «ост. пл. Победы», в обратном направлении: «ост. пл. Победы» — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам.

В День Победы, 9 мая 2021 года, будут закрыты для движения несколько участков улиц:

по четной и нечетной проезжим частям пр-кта Ленина от ул. Молодежной до ул. Чкалова с 8:00 до 12:00;

по четной и нечетной сторонам пр-кта Ленина от пр-кта Строителей до ул. Гоголя с 13:00 до 16:00;

по пр-кту Социалистическому от пр-кта Строителей до ул. Молодежной с 8:30 до 13:00;

по ул. Чкалова от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина с 8:00 до 9:30;

по пр-кту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 8:30 до 20:00;

по площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) с 11:00 до 15:00.

Движение автобусов и троллейбусов будет организовано по следующим схемам: