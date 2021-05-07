Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Барнауле из-за подготовки ко Дню Победы

Ограничения будут действовать 7 и 9 мая.
Из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, в Барнауле перекроют несколько улиц.
Сегодня, 7 мая 2021 года, с 18:30 до 21:00 нельзя будет проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова.
На это время изменятся схемы движения общественного транспорта:
В День Победы, 9 мая 2021 года, будут закрыты для движения несколько участков улиц:
Движение автобусов и троллейбусов будет организовано по следующим схемам: