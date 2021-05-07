Рассказываем, как защитить свою квартиру от краж

Как злоумышленники вычисляют потенциальную жертву воровства, на что именно они обращают внимание при длительном отсутствии в жилище хозяев:

В почтовый ящик, как правило, помещаются объявления или газеты. Если их не вынуть — вы подадите четкий сигнал ворам.

Под коврик кладется кусок печенья. Если он не будет раздавлен — квартира в опасности.

Наклейка стикеров на двери с предложениями различных услуг — хозяин квартиры никогда не оставит его висеть на двери.

При обнаружении подобных «знаков» следует немедленно поставить квартиру под охрану, сообщить о своих подозрениях участковому, соседям.

Чаще всего злоумышленники просто подбирают ключи. Существует немало замков, которые открываются практически сразу. Немного реже используют отмычки. Еще реже проникают в квартиры через окна или балконы. Особенно это характерно для квартир, расположенных на первом и последнем этажах, у пожарных лестниц или газовых труб, тянущихся вдоль стен. Довольно распространенный способ — отжатие дверей или выбивание их кувалдой, если дверь открывается внутрь. Самым хитрым способом квартирного воровства является проникновение в жилище путем свободного доступа. Это могут быть и лже-полицейские, лже-сантехники, или лже-соседи сверху или снизу.

Для того, чтобы предупредить квартирную кражу, необходимо предпринять комплекс необходимых мер безопасности:

Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться.

Подъезд должен иметь полное освещение — во время кражи воры гасят свет и пользуются фонариками.

Внимательно осматривайте входную дверь в квартиру на наличие воровских «проверок».

Вынимайте или поручайте соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго.

Анализируйте странные визиты непонятных людей и постоянные звонки на домашний телефон.

На окнах квартир первых, вторых и последних этажей должны быть установлены решетки.

Конечно, все эти средства лишь вспомогательные и могут в определенных случаях помочь, но основным методом профилактики и предупреждения квартирных краж должна быть установка квартиры под охрану. Во избежание неприятных ситуаций необходимо предпринять меры по обеспечению безопасности собственного жилища.

Профилактика краж из дачных домов

Всё чаще объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче или в недостроенном доме без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники, в основном, похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Кроме этого, объектом хищения является цветной и черный металлолом и строительные материалы.

Кражи из дач и садовых домиков наиболее часто совершаются в осенний и зимний период, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом преступления и моментом установления данного факта проходит много времени, и раскрыть по горячим следам его сложнее. Чем больше проходит времени, тем сложнее установить свидетелей преступления, утрачиваются следы, у злоумышленников есть время для сбыта похищенного.

В связи с этим сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества.

Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту подразделения вневедомственной охраны. Если такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой по месту постоянного проживания, либо оставьте их на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена Ваша дача.

Максимально затрудните доступ в жилище и помещения посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными запирающими устройствами, на окна поставьте решетки.

Как можно чаще навещайте свой участок.

Попросите соседей, постоянно проживающих рядом с вашим участком, присматривать за домом и иными постройками и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с Вашим имуществом.

В случае потери ключей срочно замените замки.

При возможности, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников полиции постарайтесь сохранить следы преступления.

При обнаружении на территории садовых товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение и транспортных средств, следует незамедлительно сообщить в дежурную часть территориального органа внутренних дел по телефону «02», если вы звоните с городского телефона или «112», если с мобильного.

При возможности записывайте номера подозрительного автотранспорта и данные о подозрительных гражданах, т. к. такая информация может быть значима для сотрудников полиции.