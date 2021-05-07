Снег, мусор, витрины: как следили за благоустройством Барнаула в годы войны

В годы войны в Барнауле следили за благоустройством также тщательно, как и сейчас. Власть заботилась о том, чтобы наименования улиц города соответствовали действительности, чтобы дороги после снегопадов были расчищены, а берега Барнаулки перед паводком – укреплены. В городе, пусть небольшими темпами, но строилась канализация, ремонтировались тротуары и особенно тщательно наводился порядок накануне больших праздников. Иногда власть действовала жестко, но того требовало и военное время, и катастрофическая нехватка рабочих рук.

Коллаж: Александр Ермолович

Не переписи ради

В начале 1942 года Горисполком издал постановление «О приведении в порядок нумерации домов и наименований улиц города Барнаула». Все домовладельцы, предприятия, учреждения, организации и частные лица обязаны были приобрести новые домовые номера в управлении инвентаризации Барнаульского Горкомхоза и прикрепить их на дома с фасадной стороны. Отпускная стоимость домовых номеров для домовладельцев составила 6 руб. 50 коп. за штуку.

Управлению главного городского архитектора вменялось нанести на городской план произошедшие изменения в земельных участках по состоянию на 1 января 1942 года и к 1 февраля совместно с Управлением инвентаризации произвести перенумерацию домовладений по тем улицам, где старая домовая нумерация была неправильной. Расходы по оплате уличных табличек нес Горкомхоз, одна стоила 10 рублей. На счет Горкомхоза записывалась и стоимость домовых номеров, не оплаченных владельцами строений по уважительным причинам.

Еще в расходы на благоустройство города в 1942 году входило дорожное мостовое хозяйство, газетные и рекламные витрины, мелкие гидротехнические работы, часы общего пользования, оформление площади к революционным праздникам, благоустройство кладбищ, проруби и полоскательные мостики, установление скульптур, простейшее водоснабжение, уборные общего пользования и т.д. На эти цели из бюджета потратили более двух миллионов рублей.

Снежная повинность

Для предотвращения остановок движения железнодорожного и автомобильного транспорта после снегопадов и предупреждения несчастных случаев от снежных обвалов в феврале 1942 года в Барнауле ввели обязательную платную трудовую повинность. На борьбу со снежными заносами привлекали все трудоспособное население Барнаула: мужчин от 16 до 55 лет, женщин – от 16 до 45 лет.

От снежной повинности освобождались больные и инвалиды, беременные женщины и роженицы, кормящие грудью, а также имеющие детей до восьми лет при отсутствии ухаживающих за ними лиц, инвалиды труда и войны.

– В 1942 году мне было пять лет, – вспоминает ветеран труда Валентина Поливцева. – Я с мамой, бабушкой и младшим братом жила в бараке на пересечении нынешнего Павловского тракта и ул. Советской Армии. Мама работала вахтером на МТС, и несколько раз участвовала в расчистке запасной аэродромной полосы. Росточком мама, Вера Максимовна, была маленькая, а лопату ей выдавали по типу нынешнего металлического метрового скребка, весом в половину мамы. Работала она по ночам, приходила под утро вся мокрая и еле живая, с застывшими на щеках слезами. Мама рассказывала, что на этом аэродроме работали одни женщины. Двигает она впереди себя скребок, снег в лицо метет, а через 10 метров сзади уже снова сугроб. Так и тягали снег всю ночь, а садился на том аэродроме самолет хоть раз за войну, мама так и не узнала.

К слову, виновных в нарушении распоряжения о снежной повинности привлекали к административной ответственности в виде штрафа до 100 рублей или к принудительным работам до одного месяца, а злостных уклонистов – к уголовной ответственности.

Весенние хлопоты

После трудной зимы 1941-1942-х годов городу срочно требовалась генеральная уборка. Сотрудники исполкомов райсоветов обходили дома и учреждения, призывая барнаульцев на воскресники по очистке тротуаров, дворов, ям от нечистот и мусора. До 10 апреля комиссии должны были провести приемку кварталов с выдачей санитарных паспортов, привлекая виновных в антисанитарном состоянии к жесточайшей ответственности.

К началу паводковой ситуации Горкомхозу поручили провести полную очистку канализации и смотровых колодцев, обязали установить охрану рек, водопровода и не позднее 1 мая 1942 года привести хлораторные будки в исправное состояние.

На 400 тысяч рублей от сборов за спуск сточных вод в 1942 году было проведено устройство канализации по пр. Ленина от военного городка и по Социалистическому проспекту от 2-й Алтайской до ул. Никитинской и от Никитинской до Ленинского проспекта. Кроме того, для вывоза жидких нечистот было куплено 60 телег на железном ходу.

Нестандартным можно считать такой архивный документ исполнительной власти: «Решение исполкома Горсовета от 6 октября 1941 года № 1778 и № 10 о свалке жидких нечистот в зимний период на лед реки Оби и в устье реки Барнаулки – отменить. Определить местом свалки только лед реки Оби и ассенизационные поля. Категорически запретить загрязнять берега реки Оби и Барнаулки».

Чтобы Барнаул к 1 мая был чистым и выглядел культурно, с 18 по 28 апреля 1942 года объявили декадник чистоты города. Отдельные участки, требующие очистки, закрепили за коллективами рабочих и служащих, прикрепив к ним транспорт. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, домоуправляющим и домовладельцам вменялось навести порядок на территориях фабрик и заводов, дворов и улиц, отремонтировать тротуары, заборы, ворота, привести в надлежащий порядок фасады зданий. В мероприятиях по приведению Барнаула в санитарно-культурное состояние участвовало все трудоспособное население после работы и в выходные дни.

Отметим, что на одном из апрельских совещаний председателям исполкомов райсоветов было предложено представить для награждения грамотами Горисполкома списки лучших активистов и инициаторов походов за чистоту.

Автор благодарит за помощь в подготовке статьи сотрудников Государственного архива Алтайского края.