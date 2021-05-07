Выставка-ярмарка алтайских производителей пройдет в Барнауле

Мероприятие приурочено к проведению II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: pixabay.com

Открытие выставки-ярмарки на улице Мало-Тобольская в Барнауле состоится 20 мая 2021 года. Чтобы жителям города, гостям и участникам соревнований было интересно и комфортно на выставке, был разработан новый дизайн и продумано ее оформление. Теперь в туристической зоне города будут стоять современные эко-домики, а также располагаться большой экран, сцена и музыка.

Выставка-ярмарка будет работать до 23 мая. На выставке планируется представить продукцию и сувенирные изделия барнаульских и алтайских товаропроизводителей и мастеров, пишет пресс-служба мэрии.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 370-474, 370-472.

Напомним, с 20 по 23 мая 2021 года барнаульский гребной канал станет местом проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В масштабном спортивном мероприятии примут участие сильнейшие гребцы со всего мира. Число участников-спортсменов соревнований составит свыше 1,5 тысяч человек более чем из 50 стран мира. Предполагаемое количество зрителей может достичь 20 тыс. человек, в том из других стран мира. Приезд гостей ожидается с 19 мая.