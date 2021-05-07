Заболеваемость ОРВИ снижается в Алтайском крае

С 26 апреля по 2 мая 2021 года в регионе заболели ОРВИ 16,7 тысяч человек, что на 4,8% ниже предыдущей недели. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 67%.

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Среди заболевших ОРВИ за указанный период при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы), циркуляция вирусов гриппа не установлена.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями:

Мыть руки после посещения многолюдных мест, общественного транспорта и перед едой:

Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

2. Использовать маски для защиты органов дыхания

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску;

использованную одноразовую маску следует утилизировать.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

3. Соблюдать расстояние и этикет:

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно — капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

4. Вести здоровый образ жизни:

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

5. Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Обращаем Ваше внимание: при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив.