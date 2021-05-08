Барнаульцев не будут бесплатно довозить до мест захоронений в родительский день

К городским кладбищам 11 мая 2021 года можно будет добраться на общественном транспорте.

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В родительский день, 11 мая 2021 года, контроль и координацию работы городского пассажирского транспорта будет осуществлять диспетчерская служба МУП «Центртранс» Барнаула.

МБУ «Автодорстрой» Барнаула и МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула предоставят 8 поливомоечных машин, которые будут дежурить возле кладбищ для обеспечения горожан водой.

Санитарную уборку мест общего пользования на территории муниципальных кладбищ осуществляет МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула в штатном режиме, пишет пресс-служба мэрии.