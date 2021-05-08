Барнаульцы смогут бесплатно посмотреть фильмы в одном из кинотеатров

8 мая 2021 года в кинотеатре «Премьера» пройдут бесплатные тематические показы фильмов. На этот раз они посвящены 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: pixabay.com

В 11:00 зрители увидят художественный фильм режиссёра Ярополка Лапшина «Назначаешься внучкой» (1975, 12+). Фильм рассказывает о семнадцатилетней девушке, которая добровольцем просится на фронт, но сначала ей придётся стать курсантом школы разведчиков, по окончании которой её забрасывают в немецкий тыл на Кубань.

В 14:00 состоится показ художественного фильма «Ленинградцы, дети мои…» (1978, 12+). Фильм повествует о тысячах осиротевших детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда и других городов, которые нашли приют и заботу в узбекских семьях и детских домах.

В министерстве культуры Алтайского края отметили, что вход на показы свободный.