Барнаулец украл у собутыльника документы и 120 тысяч рублей

Исчезновение приятеля и пропажу денег потерпевший обнаружил после застолья.

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Он обратился в полицию, где заявил, что неизвестные похитили паспорт, документы на машину, ключи, 120 тысяч рублей и банковские карты. Общая сумма причинённого ущерба составила 130 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что в день кражи он продал форматно-раскроечный станок за 180 тысяч рублей и решил это отметить вместе с другом. Они направилась в оздоровительный комплекс, в номере которого они начали распивать спиртное. Во время застолья мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу своих вещей и денег.

Вскоре правоохранители установили, что подозреваемым оказался знакомый заявителя, житель Барнаула 1987 года рождения. У него изъяли похищенные вещи и 60 тысяч рублей, остальную часть суммы мужчина потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.