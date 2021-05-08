Городские фонтаны в Барнауле начнут работать 9 мая

Завтра, 9 мая 2021 года, в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле запустят шесть фонтанов.

Фото: Александр Ермолович

В Барнауле начнут работать фонтан «Лилия» на площади Советов, фонтаны у театра драмы и у торгового центра «Россия», фонтан в поселке Южном (ул. Чайковского, 21). Будет работать также пешеходный фонтан с подсветкой на ул. Панфиловцев, 22, отремонтированный в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

9 мая фонтаны будут работать с 9:00 до 20:00, пишет пресс-служба мэрии.

До конца мая также начнут работу фонтаны по следующим адресам: ул. Малахова, 75, пр-кт Ленина, 90, площадь Мира, Научный городок, 39в, пр-кт Красноармейский, 104 и на площадке у Сити-центра.

Режим работы фонтанов: с 9 утра и не менее шести часов в рабочие дни, не менее восьми часов — в выходные и праздничные дни, исходя из погодных условий.