Публикуем программу мероприятий, которые пройдут в Барнауле в День Победы

9 мая 2021 года в Барнауле пройдут мероприятия, посвященные 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Праздничный день начнётся в 9:00 с церемонии возложения цветов к главному мемориалу края на площади Победы.

В 10:00 на проспекте Ленина в районе площади Советов состоится торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона

Также в 10:00 на площади Сахарова откроется выставка военной техники и начнет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

В 12:00 на площади Советов стартует Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2021».

Также в 12:00 на площади Сахарова начнется праздничная программа, которая продлится до вечера. Её откроет вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов города «Спасибо за мир на Земле!», который поочередно сменят выступление Барнаульского духового оркестра, молодежная программа «Радость Победы», концерты творческих коллективов Государственной филармонии Алтайского края и культурного центра ГУ МВД России. В 14:00 на Сахарова можно посмотреть прямое включение поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Праздничную программу «Ликующий май» в течение дня барнаульцам представят в парке культуры и отдыха «Центральный». С 10:00 в парке пройдут концерты творческих коллективов Барнаула, в том числе Военного оркестра Управления Росгвардии по Алтайскому краю, Культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю, Лауреатов конкурса художественной самодеятельности сотрудников ОВД Алтайского края «С любовью к жизни», Барнаульского духового оркестра и других. Будут организованы интерактивные и анимационные программы с участием музея «Ларец счастья», театра «Куклы великаны» из Бийска. Также запланированы кинопоказ под открытым небом и караоке «Песни Победы!».

С 15:00 до 19:00 праздничный концерт пройдет на набережной Оби. Здесь выступят творческие коллективы учреждений дополнительного образования детей и Барнаульский духовой оркестр.

Праздничные площадки также организуют во всех районах города, передаёт пресс-служба мэрии.

Завершатся мероприятия 9 мая фейерверками:

В Железнодорожном районе салют можно будет наблюдать на площади Сахарова;

В Центральном районе — по адресу улица Чайковского, 21 (площадь перед ДК);

В Октябрьском — на площадке по ул. Титова, 9;

В Индустриальном — в парке «Лесная сказка»;

В Ленинском — в парке «Арлекино».

Начало фейерверков — в 22:00.

Барнаульцев просят использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.