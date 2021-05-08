Рассказываем, где в Барнауле пройдут праздничные фейерверки 9 мая

Учитывая значимость этого праздника и многочисленные обращения горожан, в Барнауле приняли решение провести 9 мая 2021 года праздничные фейерверки.

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Чтобы соблюсти требование Роспотребнадзора и не допустить массового скопления людей, салюты проведут на нескольких площадках.

В Железнодорожном районе фейерверк можно будет наблюдать на площади Сахарова, в Центральном — по адресу улица Чайковского, 21 (площадь перед ДК), в Октябрьском — улица Титова, 9, в Индустриальном и Ленинском районах — в парках «Лесная сказка» и «Арлекино». Начало фейерверков — в 22:00, пишет пресс-служба мэрии.

Барнаульцев просят не забывать о действующих ограничениях и рекомендациях Роспотребнадзора, использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.