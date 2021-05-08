В Барнауле прошла торжественная акция «Парад у дома ветерана»

8 мая 2021 года барнаульских героев-фронтовиков поздравили «фронтовые бригады» и взвод почётного караула.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Всё дальше от нас победный май 1945 года и все меньше участников и свидетелей тех событий. Каждый из них — бесценен, ведь пройдя все круги ада, они победили врага, вернулись домой и до сих пор живут среди нас. Возраст каждого из них, вы вдумайтесь, приближается к ста годам, а некоторые, как ветеран Надежда Георгиевна Мордовцева и перешли этот рубеж! 12 августа ей исполнится 102 года! Старейший педагог региона стала первой, кого поздравила концертная фронтовая бригада и взвод почётного караула.

Вместе с ветераном послушать легендарные песни о войне в исполнении артистов в военной форме вышли ее родные и близкие, соседи и жители окрестных домов. «Песенка фронтового шофера», «Журавли», «На безымянной высоте», «Утомлённое солнце» и, конечно же, «День победы» — мало кто может слушать их без слез, эти песни не стареют и поддерживают нашу память. В них есть всё — и горечь поражений и побед, и радость возвращения домой, и картины мирной жизни без войны.

Не меньше эмоций вызывают и показательные выступления взвода почетного караула Барнаульского юридического института МВД России. Чеканный шаг, виртуозное владение оружием, залпы в честь ветерана и приклоненные колени — личный парад победителя, дань памяти подвигу и долг, который невозможно оплатить никому из нас!

Надежда Георгиевна Мордовцева не только смотрела концерт, но и обратилась к собравшимся возле её дома с ответной речью. Ветеран процитировала Владимир Путина, который в своем поздравлении с Международным женским днём, упомянул о подвиге тех женщин, кто отличился в годы войны. В Великую Отечественную только по официальным данным в рядах Красной армии сражались 490 тысяч девушек и женщин. А за подвиги в годы Великой Отечественной войны 90 женщин стали Героями Советского Союза, более половины из них были удостоены звания посмертно.

Сама Надежда Георгиевна добровольно пошла на фронт в 20 лет. Война началась для неё в Ташкенте на курсах военных радистов, а затем на Волховском фронте в 92-ю стрелковой дивизии. В одном из боёв она была серьёзно ранена, попала в плен, а потом в концлагерь. Три года фашистского ада, нечеловеческих испытаний и тяжёлых работ, когда девушке казалось, что победы она уже не дождётся. Ей удалось не только дожить до победы над фашизмом, вернуться домой и стать учителем начальных классов, но и стать свидетелем всех событий новой России. Ветеран поименно назвала имена близких и друзей, погибших на войне, и попросила всех присутствующих, всегда, а не только 9 мая, в День Победы, помнить и благодарить тех, кто погиб ради того, чтобы мы могли жить обычной мирной жизнью сегодня.

В сто один год Надежда Мордовцева живет очень насыщенной активной жизнью, помогает воспитывать правнука и является настоящим ангелом-хранителем 22 гимназии. Без её появления на линейке 1 сентября невозможно представить начало учебного года! Целые десятилетия она напутствует первоклашек, провожает в новую жизнь 11-классников, ведёт активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи и в комитете ветеранов войны и военной службы Центрального района города Барнаула. Она частый гость в школах на уроках мужества и патриотических мероприятиях. Надежда Георгиевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.

В этот же день взвод почетного караула и «фронтовая бригада» выступили перед домами ветеранов войны Дмитрия Васильевича Куценко, Августа Давыдовича Бескровного, Марии Николаевны Чудаевой, Василия Тимофеевича Пяткова, Ивана Леонтьевича Щанкина.

Факт

Акция «Фронтовые бригады» проводится в Барнауле второй год. Это федеральная инициатива, которую в Алтайском крае поддержали участники регионального проекта «Победа в каждом из нас», Алтайское региональное отделение «Волонтеры Победы», администрация города Барнаула. С каждым годом ветеранам все сложнее посещать массовые мероприятия, митинги, концерты на площадях и проспектах. А в своем собственном дворе концерт может послушать любой участник войны.