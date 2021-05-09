Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! Поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Мы все с искренней благодарностью помним о немеркнущем подвиге поколения победителей в борьбе с фашизмом. Чествуем ветеранов-фронтовиков, давших отпор врагу на своей земле, и спасших многие страны от истребления и порабощения нацистами. Склоняем головы перед мужеством партизан, боровшихся с захватчиками на оккупированной территории и самоотдачей тружеников тыла, до изнеможения отдающих силы для обеспечения фронта всем необходимым.

Время ведет свой отсчет от этих страшных дней. Но, чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, тем больше мы испытываем единение в гордом упоминании нашего народа в то сложнейшее время. Тем пронзительнее и глубже мы ощущаем благодарность ко всем, кто воевал и работал в тылу на пределе человеческих возможностей. И, безусловно, чтобы до наших дней весточками дотянулись все подробности огненных лет на борьбу с врагом человечества были мобилизованы не только вооруженные силы, трудовые ресурсы, но и вся машина советской журналистики.

Уже на третий день войны было создано Советское информационное бюро.

Фронтовые корреспонденты прошагали дорогами войны от Москвы до Берлина. Именно они во многом сохранили для будущих поколений память о войне, о героизме защитников Отечества и мужестве тех, кто трудился в тылу. Мы чтим и помним труд плеяды публицистов, военных журналистов и корреспондентов. События тех трагических лет были и остаются для нас неиссякаемым источником моральной силы для новых свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний.

Мы преклоняемся перед каждым, кто прошел тяжелейший, суровый и долгий путь к освобождению. Мы всегда будем хранить память о том, какой ценой была достигнута Победа и передавать героическое наследие своим детям и внукам.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Низкий поклон вам за мужество и героизм, за беззаветное и самоотверженное служение Родине, за нашу мирную, счастливую жизнь!

С Днём Победы!

Редакция «Вечерний Барнаул»