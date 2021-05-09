Галина Буевич поздравила барнаульцев с Днем Победы

Дорогие участники Великой Отечественной войны, узники концентрационных лагерей, труженики тыла и дети войны!

От лица депутатов Барнаульской городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Сегодня мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Пусть и прошло много лет, но мы продолжаем помнить великий подвиг миллионов людей, которые на фронте и в тылу боролись за свободу и независимость Родины. И будем делать все возможное, чтобы память эта жила в сердцах наших потомков, бережно хранилась ими!

Выражаем безмерную благодарность ветеранам, которые прошли самые страшные испытания. Мы в неоплатном долгу перед вами!

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд! В годы войны вы стояли за станками, работали на колхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты питания.

Искренне желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, долголетия, внимания и заботы близких, а всем барнаульцам – мира, благополучия, счастья, успехов во всем!