Рассказываем удивительную историю знаменитого снимка «Знамя Победы над Рейхстагом»

Сегодня над зданиями Барнаула развиваются копии Знамени Победы. А знаете ли вы историю появления этого важного символа могущества и силы нашей Родины? Вероятно, многие помнят тот снимок над Рейхстагом. «Вечерний Барнаул» рассказывает удивительную историю создания знаменитой фотографии.

9 Мая – особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог жителям Барнаула и всей нашей страны.

В этот день большинство из нас выходят на улицу, вглядывается в лица, в улицы, с трепетом осматривая прохожих, рассматривая победные символы, которые украшают праздничный город.

Так, сегодня многие горожане заметили важный символ нашей Победы в Великой Отечественной войне – гордо развивающиеся Копии Знамени Победы над зданиями городской и районных администраций и на многих административных зданиях. Именно такое Знамя 76 лет назад было водружено над поверженным Рейхстагом.

Важный символ Победы

– Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения», – сообщает официальный сайт Барнаула.

По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, на остальной части полотнища добавлена надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка — надпись.

Автор снимка

Знаменитая фотография, была сделана 2 мая 1945 года. В то время Берлин был полностью занят советскими войсками, уличные бои уже закончились.

Автор фото – военный фотокорреспондент и корреспондент «Фотохроники ТАСС» Евгений Халдей. От Мурманска до Берлина он прошел все военные испытания. Каждый день в его руках была камера «Leica». Сопровождая армию на всех рубежах, фотожурналист Евгений Халдей запечатлел многие знаменательные события того страшного времени.

Военкор Евгений Халдей

Фото: yablor.ru

История фотографии

В столицу Германии Красная Армия ворвалась в последние дни войны. Здание того самого Рейхстага было одной из главных целей, именно там в 1894—1933 годах заседал одноимённый государственный орган Германии. Для Красной Армии его захват имел крайне важное символическое значение. Наши солдаты 29 апреля пустились в ожесточённые бои.

Советские войска вели штурм здания целый день, после ворвались в него и закрепили несколько красных знамён в разных местах Рейхстага. Евгений Халдей прибыл в Берлин 2 мая, он понял, что опоздал. Добравшись до Рейхстага, из которого выбили немцев, он увидел, что флагов там уже было установлено множество. Но у него стояла задача – исторический снимок с одним, самым главным Знаменем. Поэтому, обратившись к нескольким бойцам Красной Армии, он достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу и водрузить Знамя.

Позже Евгений Халдей рассказывал: «Нас там было четверо, но я хорошо запомнил киевлянина Алексея Ковалева, который привязывал флаг. Я его долго фотографировал. В разных позах. Помню, что мы все очень тогда продрогли… Ему и мне помогали старшина разведроты Гвардейской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого Запорожской стрелковой дивизии Абдулхаким Исмаилов из Дагестана и минчанин Леонид Горычев».

В кадр попало лишнее

Сделать фотоснимок на месте оказалось лишь полдела. Вернувшись в Москву, эксперты, изучавшие полученные фотографии, обнаружили проблему. Фотограф не заметил, что у одного из солдат на снимках на каждой руке были надеты наручные часы, это могло говорить о мародёрстве. Такая оплошность фотографа могла плохо отразиться на репутации всей страны, поэтому Халдея попросили отредактировать изображение. Тогда вторые часы на руках солдата Исмаилова, который в кадре держит за ноги солдата Ковалева со Знаменем, были заретушированы. Кроме этого, на изображении было затемнено небо и дым на заднем плане снимка, что придало историческому снимку драматизма.

Долгие десятилетия никто не видел настоящего снимка. Лишь в 2013 году в московском «Еврейском музее и центре толерантности» был представлен подлинный негатив фотографии.

Судьба автора

Евгений Халдей, несмотря на свои заслуги в фотокорреспонденции, в 1949 году был уволен из Фотохроники ТАСС. Причины остались не ясны. Удивительно, но столь именитый фотограф долго не мог устроиться ни в одно издание. Его достижения были оценены только в 1995 году. Во Франции Халдею была присуждена почетная награда в мире искусства – титул «Рыцарь ордена искусств и литературы». История одной из самых известных фотографий Великой Отечественной войны была опубликована лишь в 1997 году американским издательством «Aperture». Тогда была выпущена книга «Свидетель истории. Фотографии Евгения Халдея» («Witness to history. Photographs of Yevgeny Khaldei»).

«Знамя Победы над рейхстагом» (оригинальное изображение)