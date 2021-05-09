Рассказываем, как в Барнауле проходит празднование Дня Победы

Сегодня, в День празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в нашем городе выдался солнечный день. День, когда в лицах людей отчётливо видно, что это действительно праздник со слезами на глазах. Барнаульцы семьями идут к Мемориалу Славы, где улыбки праздничного настроения периодически сменяются на еле уловимую грусть. В память о воинах-освободителях люди несут в руках портреты фронтовиков и тружеников тыла.

Фото: barnaul.org

Традиционно День Победы в Барнауле начался с церемонии возложения цветов к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы и Вечному огню. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, представители Правительства Алтайского края, администрации города, депутаты краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы, представители федеральных органов власти, политических и других партий, различных сообществ и общественных организаций.

В честь героев почетный караул дал оружейный залп.

Почтив память павших у Вечного огня, участники церемонии отправились на площадь Советов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился с поздравительной речью к ветеранам войны, труженикам тыла, всем жителям краевой столицы и гостям города: «День Победы – это великий праздник, поистине всенародный, бесконечно дорогой и любимый! В каждом жителе нашей страны он рождает особые чувства. Это гордость за отцов, дедов и прадедов, которые защитили родные рубежи», – подчеркнул он. Глава региона также отметил, что жители Алтайского края участвовали во всех крупных сражения Великой Отечественной войны, работали на эвакуированных заводах, выпускали боеприпасы и двигатели для танков, снабжали фронт продовольствием.

После приветственной речи губернатора по площади двинулись парадные расчеты кадетских школ, воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона.

Так, торжественным маршем по площади Советов прошли воспитанники Всероссийского детско-юношеского движения ЮНАРМИЯ, кадеты Барнаульского кадетского корпуса, ученики классов правоохранительной направленности барнаульской школы № 53, кадетского корпуса «Спасатель» барнаульской школы № 52, сводные парадные расчеты Космических войск, входящих в состав Воздушно-Космических сил России, офицеры ГУ МЧС России по Алтайскому краю, УФССП России по Алтайскому краю, УФСИН России по Алтайскому краю, курсанты военного учебного центра при АлтГТУ, офицеры и курсанты Барнаульского юридического института МВД Российской Федерации приняли участие в торжественном построении войск Барнаульского гарнизона.

Завершил парад Военный оркестр Барнаульского гарнизона под управление военного дирижера, майора Юрия Липича.

После этого, по площади Советов грандиозно прошла колонна ретро техники, состоящей из мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, выпущенных отечественным автопромом до и вовремя Великой Отечественной войны. Вся техника, несмотря на «солидный возраст», в хорошем состоянии и находится на ходу.

Не обошлось сегодня и без заслуженных наград для молодого поколения будущих защитников Родины. По решению Губернатора Алтайского края в Барнауле в День Победы за высокие результаты в учебе и отличную дисциплину были награждены барнаульские кадеты и курсантов. Ценных подарков удостоились юнармеец Яна Ельчищева, кадеты Роман Беляев и Владислав Верховский, учащаяся класса правоохранительной направленности школы № 53 Кристина Щербакова, учащийся кадетского корпуса «Спасатель» школы № 52 Михаил Картамышев, студент Военного учебного центра при АлтТГУ им. И.И. Ползунова Сергей Емелин и рядовой полиции Александр Башков. Все ребята сегодня были участниками торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона.

В данный момент на площади Советов идет Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2021».

Одновременно с этим, в 12.00 на площади Сахарова началась праздничная программа, которая продлится до вечера. Её открыл вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов города «Спасибо за мир на Земле!», их сменило выступление Барнаульского духового оркестра, затем состоится молодежная программа «Радость Победы», яркие выступления творческих коллективов Государственной филармонии Алтайского края и культурного центра ГУ МВД России.

Также в 14:00 на Сахарова можно посмотреть прямое включение поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина.