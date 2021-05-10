МЧС информирует: пал сухой травы – преступление!

На территории Алтайского края продолжается тенденция увеличения количества ежедневных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

Фото: canva.com

Жители Барнаула, к сожалению, выбравшись за город, в условиях особого противопожарного режима умышленно нарушают правила пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и садовых участков, позабыв про ответственность и опасность таких действий. Не остаются в стороне и фермерские хозяйства, которые продолжают сжигать прошлогоднюю траву на своих сельхозугодиях.

По сообщению Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, за прошедшие сутки подразделения пожарной охраны потушили 116 пожаров, 65 из которых – ландшафтные. Сухая погода, сильный порывистый ветер способствует быстрому распространению пламени, что приводит к угрозе перехода огня на рядом расположенные частные жилые дома. Так случилось в Рубцовске из-за трех крупных возгораний сухой травы, которые произошли одновременно. Их общая площадь составила более 2 гектар.

Для ликвидации возгорания было привлечено большое количество сил. Даже пожарные расчеты МЧС из города Барнаула были экстренно направлены на помощь рубцовчанам. Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить гибели людей и уничтожения их имущества.

ПОМНИТЕ! Пал сухой травы запрещён законом! За поджог предусмотрены штрафы!

Патрульными группами только за прошедшие сутки было выявлено 28 пожаров на сухой траве. По результатам работы органов пожарного надзора к административной ответственности привлечено 26 человек. Вид наказания – штраф.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю еще раз обращается к населению: следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Не жгите сухую траву!