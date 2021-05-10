На Алтае дефицита гречки не будет

Об этом алтайские агрочиновники заверили руководство Минсельхоза России накануне майских праздников.

Сергей Халин

Федеральное министерство сельского хозяйство, обеспокоенное нестабильностью рынка гречневой крупы и перспективами производства гречки в стране, обсудило ситуацию на специальном совещании оперативного штаба. Поскольку Алтайский край – основной производитель гречки в России, то о положении дел доложил заместитель министра сельского хозяйства региона Сергей Халин.

Он сообщил, что сегодня запасы гречихи в Алтайском крае оцениваются в 200 с лишним тысяч тонн. С учетом того, что максимальный месячный объем переработки гречихи в крае – 30-35 тыс. тонн, имеющихся запасов с лихвой хватит до начала нового уборочного сезона.

– Оснований роста цен из-за дефицита сырья в Алтайском крае нет, – пообещал Халин.

Между тем в Алтайском крае близится начало посева гречихи, который традиционно начинается в конце мая. Как сообщил краевой минсельхоз, в этом году алтайские крестьяне намерены увеличить площади под этой культурой и довести таким образом общий клин гречихи до 500 тыс. гектаров.