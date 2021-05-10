Жительница Барнаула искала заработок, но нарвалась на мошенников

Вместо работы доверчивая женщина нашла проблемы, лишившись накоплений в размере 132 тысячи рублей.

Фото: canva.com

На официальном сайте ГУ МВД по Алтайскому краю сообщается, что накануне в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили 132 000 рублей.

– Как было установлено, потерпевшая в социальной сети увидела рекламу о дополнительном заработке и оставила свои контактные данные. Через несколько часов ей поступил звонок от неизвестной, которая предложила зарегистрироваться в брокерской компании, ­– сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. – Заявительница согласилась, ей создали учетную страницу. Затем она созвонилась с незнакомкой по видеосвязи и по указанию звонившей ввела реквизиты своей банковской карты и перечислила 8 000 рублей. В течение месяца потерпевшая проходила обучение, в ходе которого осуществила переводы денежных средств на общую сумму 132 000 рублей. После этого связь с «наставниками» была прервана, так как больше они не отвечали на сообщения и заблокировали её аккаунт.

Сотрудники полиции предупреждают: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам! Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните, так действуют мошенники! Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы о подобных схемах. Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми – всеми, кому можете доверять.