Алтайские спасатели эвакуировали упавшую с горы туристку

Сообщение о случившемся на систему 112 поступило 9 мая в 21:00.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасателям сообщили, что уроженка села Ая, 1985 года рождения, сорвалась с горы «Чертов палец» и ей требуется немедленная медицинская помощь. Скорая помощь не смогла самостоятельно подобраться к девушке, поэтому спасатели незамедлительно направились на место происшествия.

Закрепив спасательные веревки к деревьям, пожарные спустились по крутому склону, где обнаружили пострадавшую. На носилках и спасательных верёвках девушку эвакуировали до автомобиля скорой медицинской помощи. После чего пострадавшую госпитализировали в больницу Горно-Алтайска.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей края к соблюдению мер безопасности, находясь в природной среде. Многие маршруты требует особой подготовки, опыта, высокой квалификации, а самое главное — серьезного отношения к собственной безопасности. Многие туристы-любители не желают проходить регистрацию в подразделениях МЧС России. Это большая ошибка, которая может привести к трагедии.

Регистрация в подразделениях МЧС России позволяет отслеживать человека (группы), контролировать их движение. Сам процесс регистрации несложен: нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп», заполнить форму.

Поверьте, очень важно, чтобы спасатели-профессионалы знали, где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации. Позаботьтесь о собственной безопасности, не забывайте о регистрации в подразделениях МЧС России.