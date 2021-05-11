Барнаул готов принять Кубок мира по гребле

11 мая министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал о готовности столицы края принять крупные международные соревнования. По самым последним данным, гребной канал в Барнауле практически полностью подготовлен к проведению 2-го этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет 20-23 мая.

Фото: invest.alregn.ru

– Канал прорыли, лодки завезли, все готово, ждем спортсменов и гостей, – с энтузиазмом заявил краевой министр.

Он также сообщил, что 17 мая в Барнаул прибывают первые гребцы, участвовавшие в соревнованиях 1-го этапа КМ в Венгрии.

– Уверен, что число зрителей за четыре дня будет никак не меньше 20 тысяч, ведь площадка гребного канала рассчитана на 3 тысячи сидячих и 5 тысяч стоячих мест. А число телезрителей, по нашим оценкам, превысит 50 тысяч. Оно и понятно: уровень соревнований высок, цена победы тоже – разыгрываются олимпийские путевки. К тому же, сегодня российские поклонники спорта, прямо скажем, не избалованы международными состязаниями такого уровня, – подчеркнул Алексей Перфильев.

Он также заметил, что в начале июля Алтайский край примет еще одно международное соревнование – ралли «Шелковый путь», 140 км которого проляжет по территории нашего региона.

– Соревнования эти – крутая история, которая поможет поднять спортивный престиж Алтайского края, привлечь внимание туристов и содействовать проведению в крае международных турниров, – заметил министр Перфильев.

Кроме этого, он рассказал, что уже сегодня рассматривается проект создания в Барнауле межрегионального или даже общенационального центра подготовки гребцов мирового уровня.