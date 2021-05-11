Диетолог рассказал, какие напитки опасно употреблять натощак

Всем можно пить на голодный желудок воду, однако с другими напитками уже сложнее. Некоторые лучше пить натощак при определенных условиях, какие-то рекомендуется пить только после еды.

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Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он посоветовал обратить внимание на состояние своего желудка прежде, чем приступить к выбору напитка.

«Натощак можно пить только воду. При условии, что желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком. Можно пить кисломолочные напитки, но только если у вас здоровый желудок», — сказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По его словам, кислая жидкость может вызывать боль, если попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка, а после еды слизистая будет лучше защищена.

Врач предупредил, что даже при здоровом желудочно-кишечном тракте не следует употреблять до еды соки, сладкие газированные напитки, компоты, сладкий чай, алкоголь. Все напитки, которые мы пьем натощак, очень быстро всасываются. И в случае, если напиток сладкий, это может привести к резкому подъему уровня сахара в крови, отметил Михаил Гинзбург.