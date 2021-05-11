Дожди и грозы прогнозируют в Барнауле

Такую погоду обещают синоптики в ближайшие три дня.

Фото: pixabay.com

12 мая 2021 года в краевой столице:

Ночью без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10м/с. Температура +6…+8 градусов.

Днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура +20…+22 градуса.

13 мая 2021 года в Барнауле:

Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8м/с. Температура +8…+10 градусов.

Днём во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +19…+21 градус.

14 мая 2021 года в столице Алтайского края:

Ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура +6…+8 градусов.

Днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +17…+19 градусов.